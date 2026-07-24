Non uno, ma due attaccanti per la Fiorentina, se parte anche Piccoli. E Paratici è pronto al colpo a sorpresa

La girandola di attaccanti è dunque partita: in attesa di saperne di più sulla situazione di mercato di Kean - anche se le parole di Grosso sono eloquenti -, il Corriere dello Sport-Stadio fa il punto sui nomi in voga per sostituirlo.

Il preferito di Paratici

C'è Pellegrino in cima alla lista dei desideri di Paratici: la Fiorentina lo aveva inquadrato da tempo come perfetto sostituto di Kean, poi l'ingresso della Juventus in trattativa ha un po' sconvolto i piani. La concorrenza è forte, visto che anche i bianconeri stanno cercando il proprio centravanti titolare.

Doppia uscita?

Ma non solo Kean: anche Piccoli potrebbe lasciare Firenze, cosa che costringerebbe Paratici a rituffarsi sul mercato a caccia del secondo centravanti. Piace Pinamonti in tal senso, ma attenzione alla prospettiva del colpo a sorpresa: se davvero Kean lasciasse la Fiorentina, Paratici è pronto a un acquisto di alto livello.