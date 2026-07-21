Paratici un attaccante di suo gradimento lo aveva già trovato. Dovbyk sì, ma non è da solo...

Per La Gazzetta dello Sport c’è Dovbyk in primo piano per la Fiorentina, in caso di partenza di Kean. Ma non è il solo centravanti di gradimento per la società.

Arokodare

Sempre sulla ‘rosea’ si legge che Paratici aveva già individuato un attaccante di gradimento che è Arokodare del Wolverhampton. Una strada questa che non è più percorribile dopo l’arrivo di Oulai, perché il club viola non ha più spazio per l'acquisto di un altro extracomunitario.

Lucca e Pinamonti

Piacciono Lucca del Napoli, ma anche Pinamonti del Sassuolo che Grosso ha avuto con sé la scorsa stagione.