Kean, qualcosa comincia a muoversi. Gli inevitabili scossoni intorno al centravanti viola

Clausola o non clausola, era inevitabile che qualcosa dovesse muoversi intorno a Moise Kean. L'ultima stagione alla Fiorentina è stata travagliata e con pochi acuti, specie se paragonata alla precedente, però stiamo pur sempre parlando del centravanti della Nazionale.

Alla finestra

E allora ecco che il Como ha iniziato ad affacciarsi alla finestra anche perché continuano a servire giocatori italiani per completare la lista da presentare alla Uefa per la storica partecipazione dei lariani alla Champions League.

No trattativa (per ora) ma…

Non siamo, almeno per il momento, davanti ad una trattativa vera e propria, c'è una richiesta di informazioni, ma il Como potrebbe anche innestare una marcia più alta a breve e decidere di fare sul serio, anche per capire se la Fiorentina ha intenzione di alzare le barricate per l'attaccante o meno.