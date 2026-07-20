Il punto sul mercato: Kean corteggiato dal Como (e il fratello lo spinge). Riparte il valzer degli esterni con due nuovi membri

Nella giornata della presentazione ufficiale di Viery come nuovo giocatore della Fiorentina, si sono susseguite tante voci di mercato relative alle zone carenti della rosa viola, una su tutti gli esterni. Ma ci sarà da monitorare anche una situazione in uscita.

In entrata

Il preferito sugli esterni rimane Bakayoko, e la richiesta del Lipsia non è cambiata: servirà una ventina di milioni, ma non c'è nemmeno necessità di vendere e quindi con ogni probabilità la formula sarà definitiva, se sarà. Resta un enigma Koleosho, un affare che sembrava concluso e che invece non è ancora andato in porto: continuano a piacere anche Volpato del Sassuolo e Lang del Napoli. C'è anche Solomon sullo sfondo, che potrebbe tornare in prestito, Tottenham permettendo.

Gli ultimi due nomi sembrano invece alzare vertiginosamente il livello: il sogno di Paratici è Garnacho, ma il suo ingaggio rimane molto difficile da sostenere e c'è la concorrenza della Roma. Da monitorare anche la situazione di Alajbegovic: promesso sposo dell'Atalanta, che però ha frenato dinanzi ai 30 milioni richiesti dal Leverkusen. In quest'attimo di indecisione si potrebbe inserire la Fiorentina.

Anche l'idea Thorstvedt è tutt'altro che tramontata, anzi: la Fiorentina sta lavorando per abbassare le richieste dei neroverdi, partiti da 15 milioni di euro, e per farlo dovranno inserire una contropartita. In quest'ottica, piace più Brescianini che Sohm.

In uscita

La notizia del giorno riguarda però Moise Kean: la clausola non è più valida, e il Como si sarebbe iniziato ad informare per un eventuale acquisto. Ci sarà margine di trattativa qualora i lariani tentassero l'affondo: intanto, suo fratello Giovanni lo ‘spinge’ lontano da Firenze. Situazione in evoluzione.

Stallo invece sul fronte brasiliano: il Gremio non sembra convincere Valentini più di tanto nonostante l'accordo da 3.5mln che la Fiorentina ha accettato.