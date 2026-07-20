Koleosho è rimasto a bagnomaria, Bakayoko è la formula magica che sta perseguendo la Fiorentina
Il tema degli esterni offensivi è ricorrente nelle cronache di mercato della Fiorentina in queste ore.
Su questo argomento La Nazione scrive che Koleosho è rimasto a bagnomaria dopo l'inserimento del Paris Fc e la decisione di Paratici di non rilanciare economicamente. Ma il giocatore di proprietà del Burnley spinge per arrivare in viola.
Intanto gli intermediari sono al lavoro soprattutto sul fronte Bakayoko. Operazione complessa quella imbastita con il Lipsia. La Fiorentina, secondo il quotidiano locale, punta a un prestito con obbligo di riscatto condizionato.
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