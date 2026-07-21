Tentazione Dovbyk, per la Fiorentina un'altra operazione 'alla Kean'

Se Kean resta, Piccoli può partire anche e solo in prestito. Se invece sarà la punta della Nazionale a salutare, allora servirà un sostituto all'altezza, pronto per fare il titolare.

Dovbyk

E secondo La Gazzetta dello Sport, il nome di Dovbyk, per cui erano già stati fatti dei sondaggi, può tornare in auge. L'ucraino è da tempo nella lista dei partenti della Roma, dopo una stagione fatta più di ombre che di luci e che non vede l'ora di rilanciarsi.

Come Moise

La valutazione è intorno ai 18-20 milioni e sarebbe una scelta ‘alla Kean’, ovvero andare a prendere un attaccante reduce da una stagione con solo tre reti, per farlo tornare a brillare come un tempo. Tipo quando era al Girona viaggiava a più di venti gol a stagione.