La posizione della Fiorentina per Kean è chiara. Serve una cifra tutt'altro che da svendita

La posizione della Fiorentina su Moise Kean è chiara: non dovesse arrivare l'offerta giusta, Grosso non avrebbe problemi a piazzarlo al centro dell'attacco anche se per caratteristiche forse gli farebbe più comodo un centravanti diverso. Questo è quello che scrive in proposito stamani, La Nazione.

Per il momento su di lui si registra l'interesse del ricchissimo Como, deciso a regalarsi una rosa super competitiva per tutti e tre i fronti stagionali, compresa la storica partecipazione alla Champions League.

Fin qui però non è stata messa in piedi alcuna trattativa con la Fiorentina che potrà mettersi a sedere a parlare coi lariani solo davanti ad un'offerta che oscilla tra i 40 e i 50 milioni. Certo, scontata rispetto al valore della clausola, ma i dirigenti viola non vogliono di certo svendere il centravanti azzurro.