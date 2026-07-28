La volontà viola di dare un altro centrocampista a Grosso e le contropartite per abbassare l'esborso

Parlare di riapertura nei contatti tra Fiorentina e Sassuolo è assolutamente una forzatura, perché il canale non si è mai chiuso. Il filo c'è sempre stato per viola e neroverdi e porta diretto a Kristian Thorstvedt.

Volontà viola

La volontà dela Fiorentina è quella di portare a casa il norvegese, anche per accontentare il proprio allenatore che lo ha richiesto fin dall'inizio della sua avventura a Firenze. Ragion per cui assisteremo a nuovi contatti tra le parti in settimana.

Contropartita

Il Sassuolo chiede 15 milioni di euro per il giocatore, ma non può neanche forzare la mano più di tanto, perché lo stesso Thorstvedt vuole vestire la maglia viola ed ha un contratto in scadenza giugno 2027. Tutte ragioni queste che potrebbero portare ad abbassare le pretese economiche, accettando una contropartita tecnica tra Sohm, Brescianini e Fabbian che sono tutti giocatori in esubero a centrocampo.