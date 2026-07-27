Il Venezia continua a guardare in casa Fiorentina: dopo Moreno, occhi su un centrocampista. Si sblocca Thorstvedt?

Gianluca Di Marzio, tramite i propri canali, ha comunicato l'interessamento del Venezia per un centrocampista in uscita dalla Fiorentina.

Non solo Moreno

Si tratta di Simon Sohm: il Venezia ha messo gli occhi sullo svizzero e, oltre che per Moreno, si sono aperti i dialoghi tra le parti per un eventuale secondo trasferimento. Nei prossimi giorni è prevista un'accelerata per almeno una delle due operazioni.

Sohm libera Thorstvedt?

L'eventuale cessione di Sohm sembra essere più prioritaria per la Fiorentina: liberarsi di almeno un esubero a centrocampo è infatti condicio sine qua non per l'arrivo di Kristian Thorstvedt a Firenze, vero obiettivo dei viola.