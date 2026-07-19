Paratici a muso duro: per Thorstvedt una contropartita per limare il prezzo. Gli ultimi due nomi in orbita neroverde

Sulle pagine del Corriere dello Sport-Stadio si fa il punto della situazione sulle trattative ‘a metà’ del mercato della Fiorentina.

Capitolo esterni

Grosso si aspetta quattro esterni e il prossimo acquisto di Paratici punterà proprio in questa direzione, per regalarne uno subito al mister: in cima alla lista dei nomi c'è quello di Bakayoko del Lipsia, serviranno minimo 20 milioni di euro spendibili come obbligo di riscatto di un prestito, ma le trattative sono ancora in alto mare e il ragazzo non ha mai esplicitato la voglia di partire. Anche Koleosho rimane nel limbo, avendo però aperto al trasferimento alla Fiorentina: il Burnley sta ancora prendendo tempo.

L'altro obiettivo

Resta ancora viva la pista Thorstvedt: la Fiorentina spinge per inserire una contropartita nell'affare, e il Sassuolo si sta convincendo. Questo, perché Paratici è stato chiaro: il ragazzo è in scadenza e i 15 milioni richiesti sono decisamente troppi, forte anche del desiderio del norvegese di ricongiungersi a Grosso, in maglia viola. Tra gli elementi graditi al Sassuolo spiccano due nomi: Brescianini, che libererebbe anche un posto in un centrocampo ingolfato, e Comuzzo, attenzionato dai neroverdi negli ultimi giorni.