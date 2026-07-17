L'elenco delle interessate a Comuzzo. La necessità del ragazzo e la posizione della Fiorentina

Dopo la stagione appena trascorsa, la Fiorentina sta attuando grandissimi cambiamenti. La difesa, in particolare, è già stata trasformata. Ciò potrebbe andare a discapito di Pietro Comuzzo, il cui minutaggio -già non molto elevato- rischia di abbassarsi ulteriormente.

Comuzzo-Fiorentina, che fare?

La necessità del classe 2005 è chiara ed esplicita: giocare e trovare spazio. Le operazioni Viery e Dragusin non aiutano questa sua esigenza. Poco più di un anno fa il ragazzo aveva una valutazione di circa 35 milioni di euro, adesso la Fiorentina dovrà rivedere la posizione e capire cosa fare con lui.

Tante pretendenti, ma…

Come riporta Alfredo Pedullà, le pretendenti in Serie A non mancano: si sono affacciate la Lazio, il Sassuolo e il Torino per Comuzzo. L'enigma principale è la formula, non sarà facile accontentare tutte le parti.