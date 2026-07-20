Viery: "Ho parlato con Commisso, ha alte aspettative nei miei confronti, mi ispiro a Sergio Ramos. E con Dragusin..."

Il brasiliano Viery è uno dei volti nuovi di questa Fiorentina.

“Mi ispiro molto a giocatori come Sergio Ramos - ha detto - ma la mia caratteristica principale è quella di contrastare bene nell’uno contro uno. Imparerò molto con Grosso, per quanto riguarda Kean è molto difficile da marcare anche in allenamento. La sua presenza è importante e mi permetterà anche di migliorare come marcatore”.

Dunga

“Un giocatore del passato della Fiorentina che conosco bene? Dunga anche per il fatto che ha giocato nella nazionale brasiliana e per averla allenata. Tramite il mio agente ho molti contatti con lui”.

Commisso

“Vorrei ringraziare Commisso, mi ha detto che cosa si aspetta da me e io darò tutto in campo per rispettare le aspettative che hanno lui e tutti i dirigenti nei miei confronti”.

Dragusin

“Ho giocato in coppia con lui spesso in allenamento, parla e capisce il portoghese, quindi mi sta aiutando molto. Poi per me è importante allenarmi giorno dopo giorno e migliorare continuamente”.