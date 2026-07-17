Luis Castro: "Viery alla Fiorentina non mi ha stupito. Il Gremio ci ha chiesto di valorizzare per vendere". E il club potrebbe finire nel caos

Luis Castro, allenatore del Gremio, ha di recente parlato di Viery, nuovo difensore della Fiorentina arrivato proprio dalla compagine brasiliana.

Le parole di Luis Castro

“Non sorprende che Viery se ne sia andato, o che si parli di Mec, o di Pedro Gabriel, o di altri giocatori, perché è così che è stato presentato il progetto. Il club ci ha fatto capire subito che avremmo dovuto migliorare le prestazioni di questi giocatori affinché il mercato potesse mostrare interesse nei loro confronti”.

Caos in casa Gremio

Dietro a questa volontà, c'è una situazione economica molto complicata in casa Gremio. Secondo quanto riportano dal Brasile, la società di Porto Alegre non ha nuovamente rispettato il pagamento degli stipendi. All'inizio di luglio, il Tricolor ha pagato circa la metà dei compensi relativi alla busta paga e ai diritti d'immagine, stabilendo poi che la parte restante sarebbe stata versata entro il 15 luglio. Ma non è stato così. Cresce il malcontento, visto che nei corridoi del club si vociferava che la cessione alla Fiorentina di Viery sarebbe servita per completare i pagamenti.