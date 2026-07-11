Paratici vuole costruire il suo 'Tottenham' a Firenze: da Viery ad Atta, tutti in lista già a Londra

Se è vero che si torna sempre dove si è stati bene, nel calcio è frequente che i direttori sportivi tornino su calciatori e trattative già imbastite in precedenza. Nel caso di Paratici c'è però un piccolo particolare: la lista di calciatori che monitorava fino a pochi mesi fa erano validi per il Tottenham, un club di Premier League.

La lista Paratici

Come riporta La Nazione, la lista da cui sta attingendo Paratici era già valida ai tempi londinesi: Viery ad esempio ma anche Atta e inevitabilmente Dragusin, che del Tottenham faceva già parte. Il difensore rumeno era stato cercato dalla Fiorentina già a gennaio ma la condizione di classifica era poco allettante. Su Atta l'operazione con gli Spurs non era andata in porto e allora Paratici l'ha riproposta in chiave viola, andando a segno. Poi alla lunga, la società viola non potrà certo sostenere i costi di un club di Premier ma per il momento, il problema sembra secondario.