Non si placa, inarrestabile, Fabio Paratici nella sua corsa a plasmare la prima, vera, Fiorentina della sua gestione: entrate o meno, il Ds è intenzionato ora a colmare le lacune sulle fasce. A partire da quella mancina dove l'obiettivo numero uno si chiama Joanquin Martinez Gauna, in arte Oso. La Fiorentina può sfruttare anche le difficoltà economiche del Siviglia, che potrebbe cederlo senza troppa resistenza, scrive La Nazione, per una cifra intorno ai 10 milioni.

Novità britannica

La vera novità però, secondo il quotidiano, è l'idea per l'altra fascia: Josh Acheampong, esterno classe 2006 del Chelsea, che per altro ha appena preso Palestra in quel ruolo. Idea che potrebbe prendere quota in caso di accelerazione per la cessione di Dodo. Ad oggi comunque, per la Fiorentina è molto più vicina la soluzione mancina di Oso.