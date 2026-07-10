Moretto: "Fiorentina insiste su Oso, nuovi contatti col terzino. Sta trattando il rinnovo, ma c'è molta concorrenza"

Matteo Moretto, sul proprio canale YouTube, ha raccontato del prossimo obiettivo di mercato della Fiorentina, militante in Spagna.

Il nuovo profilo

“Fiorentina che insiste per Oso, nuovi contatti per il terzino sinistro del Siviglia classe 2003, sta trattando il rinnovo ma è molto corteggiato. Su di lui c'è anche il Nottingham”.

Dopo Gosens

Joaquín Martínez Gauna, anche noto come Oso, è il nuovo profilo da tenere d'occhio per la difesa viola: doppio passaporto spagnolo e argentino, per lui 2 gol e 3 assist in 30 presenze con gli andalusi, al suo anno di esordio in Prima squadra.