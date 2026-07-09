Fiorentina-Siviglia, contatti in corso. Due terzini spagnoli nel mirino viola. I dettagli

La Fiorentina lavora per coprire le fasce difensive in vista della prossima stagione, in considerazione anche delle possibili separazioni da calciatori come Dodô, Fortini e Gosens, e dell’infortunio al ginocchio che terrà ai box Fabiano Parisi ancora per parecchi mesi.

I due profili spagnoli

La dirigenza viola è molto attenta in Spagna sul fronte terzini, e oltre all’interesse già ampiamente segnalato per Valdepenas del Real Madrid, arrivano conferme su altri due profili de LaLiga. Si trattata di Juanlu Sanchez e Oso del Siviglia, come riferisce Sportmediaset.

Le valutazioni dei calciatori

In Juanlu Sanchez la dirigenza gigliata identificherebbe il sostituto di Dodô, a scadenza di contratto e destinato a lasciare la Fiorentina. Classe 2003, calciatore di notevole struttura fisica, ha una valutazione attorno ai 10 milioni di euro. Oso, altro classe 2003, è un terzino sinistro in grado di giocare anche più avanti sull’esterno: il suo valore di mercato si aggira tra i 5 ed i 10 milioni di euro.