​​

header logo

Fiorentina-Siviglia, contatti in corso. Due terzini spagnoli nel mirino viola. I dettagli

Redazione /
Il difensore spagnolo Juanlu Sanchez
Il difensore spagnolo Juanlu Sanchez
Aggiungi FiorentinaNews.com come Fonte preferita su Google

La Fiorentina lavora per coprire le fasce difensive in vista della prossima stagione, in considerazione anche delle possibili separazioni da calciatori come Dodô, Fortini e Gosens, e dell’infortunio al ginocchio che terrà ai box Fabiano Parisi ancora per parecchi mesi.

I due profili spagnoli

La dirigenza viola è molto attenta in Spagna sul fronte terzini, e oltre all’interesse già ampiamente segnalato per Valdepenas del Real Madrid, arrivano conferme su altri due profili de LaLiga. Si trattata di Juanlu Sanchez e Oso del Siviglia, come riferisce Sportmediaset.

Le valutazioni dei calciatori

In Juanlu Sanchez la dirigenza gigliata identificherebbe il sostituto di Dodô, a scadenza di contratto e destinato a lasciare la Fiorentina. Classe 2003, calciatore di notevole struttura fisica, ha una valutazione attorno ai 10 milioni di euro. Oso, altro classe 2003, è un terzino sinistro in grado di giocare anche più avanti sull’esterno: il suo valore di mercato si aggira tra i 5 ed i 10 milioni di euro.

Notizie correlate
💬 Commenti