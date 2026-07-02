Dodô-Gosens in dubbio? La soluzione può arrivare da Siviglia. No alla prima offerta per Oso, ma Paratici…
La Fiorentina lavora per sistemare le corsie, non solo in attacco ma anche in difesa. E per quanto riguarda i terzini dipenderà tutto dal destino di Dodô e di Robin Gosens. Sul primo c'è l'interesse di mezza Serie A, per il secondo si è informato il Real Betis.
I tavoli apparecchiati per i terzini
Nessun addio annunciato a breve, ma ci sono concrete possibilità che i due lascino entro la fine del mercato. Intanto Paratici ha apparecchiato diversi tavoli, uno su tutti: prosegue serrato il contatto con il Siviglia. Come riporta La Nazione, infatti, alla Fiorentina piacciono si Juanlu Sanchez che Oso.
Occhio al Siviglia…
Per quest'ultimo, la prima offerta è stata rifiutata. Ma il direttore sportivo viola conosce le condizioni del club spagnolo e punta alla strategia al ribasso. Ci possono essere le condizioni per trovare un'intesa intorno ai 10 milioni di euro, per quanto ora il Siviglia chieda il doppio.