Oso: troppo bassa la prima offerta della Fiorentina. Il Siviglia lavora al rinnovo, ma…

Secondo quanto riporta il sito spagnolo ABC la Fiorentina avrebbe fatto passi concreti per il terzino sinistro classe 2003 Joaquin Martinez Gauna, conosciuto come ‘Oso’ in forza al Siviglia, calciatore di passaporto anche argentino oltre che spagnolo.

Respinta la prima offerta viola

La Fiorentina avrebbe inviato la prima offerta ufficiale al Siviglia per il difensore mancino, offerta che però è stata rifiutata dal club andalusi perché molto distante dalle richieste. Il club spagnolo inoltre sta lavorando al rinnovo del contratto del calciatore, contratto che ha una clausola rescissoria da 20 milioni di euro ma è in scadenza il 30 giugno 2027.

Il Siviglia ha bisogno di incassare

Questa è al momento la cifra molto vicina alle richieste dei biancorossi per vendere il calciatore. Il Siviglia infatti ha problemi economici e non potrà reinvestire tutti i soldi che incassa, di conseguenza è disposto a cedere calciatori solo se la cessione ha un forte impatto sul bilancio.