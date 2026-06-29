Lo Monaco: "Dalla Fiorentina e da Paratici mi aspetto un mercato creativo. Milan? Sarà un anno di sofferenze"

Pietro Lo Monaco, ex ds tra le altre del Catania, ha parlato del mercato su tuttomercatoweb.com, rilasciando anche una battuta su quanto dovrà fare la Fiorentina.

Sul mercato

“Mi aspetto un mercato creativo da squadre come la Fiorentina. Mi fa ridere il Milan senza un vero direttore sportivo, forse ci sono altri interessi. Per il Milan sarà un altro anno di sofferenza”.

Sul calcio italiano

“Paghiamo la malattia del sistema che ha portato il calcio alla deriva. Il calcio italiano e una piramide: dilettanti, calcio femminile e cosi via. Non è un problema di uomini, ma di sistema. Chi decide è il Consiglio Federale. Malagò? Il problema si risolve se tutti si mettono attorno ad un tavolo e cominciano a ragionare nell'interesse del sistema. Vi sembra normale pagare 250 milioni ai procuratori? E poi si affossano la Serie B e la C”.