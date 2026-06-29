Un nuovo nome low cost per la corsia di destra. Paratici guarda in casa Lazio per sostituire Dodô
La cessione di Dodô sembra quasi certa: il terzino non vuole rinnovare e la Fiorentina non vuole rischiare di perderlo a parametro zero fra un anno. Tanti i nomi che Paratici sta seguendo per sostituire il brasiliano.
Nuovo profilo sotto osservazione
L'ultimo profilo seguito dalla Fiorentina, che si va a sommare ad una lista già consistente di possibili sostituti di Dodô, è quello di Manuel Lazzari della Lazio.
Acquisto low cost
Il 32enne potrebbe essere un acquisto low cost per la Fiorentina che, con la probabile cessione anche di Fortini, dovrà ripensare completamente la corsia destra. Lazzari ha un contratto valido fino al 2027, fattore che fa abbassare ulteriormente il prezzo. Lo scrive La Repubblica.
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