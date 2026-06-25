Hugo Bueno-Fiorentina: gli agenti dello spagnolo in Italia. Soluzione per la fascia sinistra? La situazione

Anche il classe 2002 spagnolo Hugo Bueno è finito nei radar della Fiorentina, che dovrà sistemare la fascia sinistra difensiva in virtù dell’infortunio di Parisi e della situazione ancora incerta riguardo al futuro di Robin Gosens. Il calciatore del Wolverhampton, appena retrocesso in Championship, ha raccolto quasi 80 presenze in maglia Wolves e vanta anche un’esperienza in Eredivisie, in prestito, col Feyenoord.

Esterno sinistro puro

Bueno può giocare sia da terzino sinistro classico in una difesa a quattro che da esterno più avanzato, come cursore di fascia nel 3-4-3 o esterno puro di spinta in un 3-5-2. In passato ha fatto parte delle nazionali giovanili spagnole, raccogliendo 8 presenze con l’Under 21 iberica. Il suo costo attuale non è alto, in considerazione anche della retrocessione del club di appartenenza.

L’agenzia del calciatore in Italia

Il calciatore è in uscita e i suoi agenti, la Footfeel ISM, di recente sono stati in Italia per seguire varie vicende, a cominciare dalla probabile cessione di Mario Gila della Lazio, che piace a Napoli ed Atalanta. L’agenzia che segue Bueno cura gli interessi anche di Lautaro Martinez, Hakimi e tantissimi calciatori spagnoli, a cominciare dal talentuoso fantasista dell’Almeria, Sergio Arribas.