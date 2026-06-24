Moretto: "La Fiorentina tratta due giocatori dall'Inghilterra. Contatti avviati fra le parti"

L'esperto di mercato Matteo Moretto, tramite il canale You Tube di Fabrizio Romano, ha rivelato alcune novità di mercato relative alla Fiorentina.

Interesse per un laterale mancino

“C'è una trattativa per Hugo Bueno - ha detto l'esperto di mercato - terzino sinistro spagnolo del Wolverhampton. E' un obiettivo concreto e ci sono contatti in corso”.

Colpo a parametro zero

Moretto prosegue rivelando l'interesse per un centrocampista passato dalla Lazio e avversario della Fiorentina in Conference League questa stagione: “Ci sono stati contatti anche per Kamada, che ha il contratto in scadenza a fine giugno con il Crystal Palace. Paratici si sta informando sulla situazione salariale del giapponese”.