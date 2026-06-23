Per il ruolo di terzino sinistro la Fiorentina guarda in casa del Flamengo

Spunta un nuovo nome dal Brasile per il mercato della Fiorentina, che dopo l'infortunio di Parisi e il futuro incerto di Gosens è alla ricerca anche di terzini sinistri per rinforzare la rosa di Grosso.

Il profilo

Come riporta il sito specializzato brasiliano UOL Esporte, sia la Fiorentina che il Rennes starebbero monitorando il profilo di Ayrton Lucas, terzino mancino classe 1997 del Flamengo.

La sua situazione

Il suo contratto scadrà a dicembre 2027 e il Flamengo non ha ancora ricevuto proposte per lui. Il suo futuro però sembra essere in bilico, nonostante con la convocazione in nazionale di Alex Sandro stia trovando molto più spazio di prima da titolare.