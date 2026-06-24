Koleosho: "Scegliere la Nazionale italiana è stato facile: sono cresciuto con la maglia azzurra e il mio idolo era Balotelli"

Luca Koleosho è sempre più vicino a vestire la maglia della Fiorentina. Un obiettivo sui cui Paratici si è gettato con decisione e che a breve potrebbe concretizzarsi come il suo primo colpo di mercato in questa sessione estiva.

“Il mio idolo è Balotelli”

Nel frattempo Koleosho si è raccontato a Cronache di Spogliatoio, parlando della sua scelta di giocare per la Nazionale italiana nonostante possieda anche la cittadinanza statunitense e nigeriana: “Ho sempre seguito l'Italia, da piccolo giocavo con la maglia azzurra e il mio idolo era Balotelli. Mi ricordo benissimo la sua doppietta alla Germania a Euro 2012, è tutt'ora il mio idolo anche se non l'ho mai incontrato. Riuscirci sarebbe un sogno per me”.

“Parlo quattro lingue”

“La mia famiglia - ha aggiunto - viene dal Molise, per la precisione da Campobasso. In futuro mi piacerebbe visitarlo. Sono nato negli Stati Uniti e parlo quattro lingue, l'italiano lo sto studiando per impararlo ancora meglio visto che lo uso sia per comunicare in famiglia che ovviamente con le altre persone qui in Italia. Con Ndour e gli altri dell'Under 21 a volte parlo anche in inglese o in francese, ma ormai l'italiano per me non è più un problema”.