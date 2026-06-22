Dodô sempre più in uscita, la Fiorentina piomba su un terzino spagnolo retrocesso col Girona

Sarà sfida tra Fiorentina e Lazio anche per un terzino spagnolo in forze al Girona: per i viola potrebbe rappresentare il post-Dodô.

Occhi sul Girona

Il Corriere dello Sport, infatti, riporta di un duplice interessamento per Arnau Martinez, classe 2003. La clausola di 14 milioni fa gola ai viola e il ragazzo si sta guardando intorno dopo la retrocessione dei suoi: l'impressione è che, vista la querelle legata al terzino brasiliano, ormai sempre più in uscita, quello di Martinez sia uno dei nomi più caldi per sostituirlo.