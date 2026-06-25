Dodô in partenza? La Fiorentina si informa per un terzino impegnato al Mondiale

La Fiorentina si appresta a dei cambiamenti sulle fasce, tra difesa e attacco: con Dodô in uscita e nel mirino dell'Inter e non solo Paratici cerca alternative nel ruolo di terzino destro.

C'è un preferito, ma…

Brooke Norton-Cuffy del Genoa resta il preferito, ma la richiesta dei liguri al momento troppo alta, piace poi anche Arnau Martinez del Girona. Il direttore sportivo viola Paratici si sarebbe rivolto però anche Sogliano, direttore sportivo dell'Hellas Verona.

Sondaggio di Paratici per il terzino algerino

La Fiorentina ha chiesto informazioni per Rafik Belghali, terzino algerino in forza agli scaligeri attualmente impegnato ai Mondiali con la propria Nazionale. Il valore del cartellino di Belghali, classe 2002, può arrivare sino ai 9 milioni di euro, come scrive stamani L'Arena.



