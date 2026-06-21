Il Napoli cerca un terzino destro. C'è Dodô nel mirino, ma non è la prima scelta
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Il Napoli vuole rifarsi il look sulle fasce, soprattutto con nuovi terzini. Come scrive Sportitalia, Anan Khalaili è il principale obiettivo dei partenopei per la propria corsia esterna destra.
Contatti avviati
Da qualche settimana c'è l'ok del giocatore al trasferimento in azzurro e ora sono stati avviati anche i contatti anche con l’Union Saint Gilloise.
Pista viola
La trattativa sembra ben avviata, mai il Napoli vuole essere pronto in caso di imprevisti. La pista alternativa porta a Dodò che sembra essere in uscita dalla Fiorentina.
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