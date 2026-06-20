Ceccarini: "Dodo-Roma: affare ben avviato. Ecco quanto vorrebbe guadagnarci la Fiorentina"
Nel suo editoriale per Tmw, Niccolò Ceccarini parla del futuro di Dodo, in orbita Roma, e della valutazione che ne fa oggi la Fiorentina:
"A partire dal 1 luglio la società giallorossa potrà iniziare ad accontentare Gasperini, che si aspetta rinforzi per disputare una bella stagione anche in Champions League. Uno degli obiettivi per la fascia è Dodo. La trattativa con la Fiorentina è ben avviata. La valutazione complessiva dovrebbe essere intorno ai 15 milioni di euro".
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