Dodô che fai? Sul tavolo delle trattative anche un rinnovo ponte di un anno. Ecco perché

Continuano le voci sul futuro di Dodô e su un suo possibile addio alla Fiorentina. Ieri in conferenza stampa il direttore sportivo viola Fabio Paratici ha detto del brasiliano: "Ha 28 anni e delle legittime ambizioni...".

Nessuno sconto

Per molti queste sono state parole che hanno aperto all'addio. Per lasciar partire il giocatore, però, la Fiorentina non vuole fare sconti e non accetta offerte sotto i 15 milioni di euro.

Priorità

Come scrive La Nazione, il club starebbe anche valutando l'ipotesi di un rinnovo-ponte di un anno, così da rinviare la possibile cessione all'estate del 2027. Al momento però la priorità resta quella di trovare un accordo già nelle prossime settimane e definire la separazione in questa sessione di mercato.