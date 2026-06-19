Pedullà: "La Roma non è su Dodô. E la Fiorentina stia attenta, i nomi usciti non sono del suo spessore"

Il terzino della Fiorentina Dodô sembra davvero vicino a lasciare Firenze. Si è parlato a lungo dell'interesse della Roma, ma Alfredo Pedullà smentisce categoricamente. Il giornalista fa chiarezza su YouTube.

“La Roma non è su Dodô”

“Dodô viene continuamente accostato alla Roma, ma i giallorossi non lo seguono. Lo ripeto. Se ci fosse, sarebbe in lista dal quinto scalino in poi. E soprattutto al momento il ragazzo non è proprio una priorità: la Roma punta ai rinnovi, come quello di Celik, e non sta cercando un terzino”.

“Fiorentina, non sarà facile sostituirlo”

“Restano in fila il Napoli e le situazioni dall'estero. Sarebbe un eccellente acquisto per chiunque. Fiorentina? Non sarà semplice sostituirlo, perché i nomi che si fanno non sono dello stesso spessore di Dodô”.