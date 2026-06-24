Con Palestra al Chelsea, ecco un altro club italiano su Dodô. Il piano dell'Inter
Dodô. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
In casa Fiorentina, uno pronto a lasciare sembra il terzino Dodô. Il brasiliano sembra in uscita dal club viola ed è oggetto d'interesse di alcuni club italiani, tra i quali Napoli e Roma.
Inter, perso Palestra…
Occhio, però, anche all'Inter. Il caso di mercato delle ultime ore è proprio Marco Palestra: il laterale dell'Atalanta (in forza al Cagliari in prestito nell'ultima stagione) sembrava già pronto a indossare il nerazzurro meneghino, invece il Chelsea lo ha soffiato all'Inter con un'offerta superiore.
…l'obiettivo è Dodô?
Così, come riporta Alfredo Pedullà, adesso c'è anche l'Inter su Dodô. I nerazzurri, dopo la cessione di Dumfries, valutano al momento diversi profili; intanto hanno effettuato un sondaggio approfondito anche per il brasiliano.
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