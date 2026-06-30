Dopo Sanchez, la Fiorentina monitora un altro calciatore del Siviglia. E nella trattativa potrebbe rientrare Gosens

Non solo Juanlu Sanchez. La Fiorentina monitora più d'un profilo in casa Siviglia e, dopo l'interesse per il centrale difensivo, spunta quello per un terzino sinistro classe 2003.

Terzino di spinta

Si tratta di Joaquin Martinez Gauna, meglio noto come Oso: secondo l'esperto di mercato Matteo Moretto la Fiorentina avrebbe chiesto informazioni per lui, considerando che le trattative per il rinnovo con il Siviglia per adesso non sembrano sbloccarsi.

Gosens nella trattativa?

Tra l'altro il Siviglia sarebbe a sua volta interessato a Gosens e chissà che il tedesco non possa rientrare nell'operazione. Oso, dal canto suo, sta pian piano entrando nel giro della Nazionale argentina, avendola preferita alla Spagna (ha il doppio passaporto) in quanto chiuso da Cucurella.