Per Dodô spunta un interessamento dalla Premier League: i dettagli

Si muove il mercato in uscita della Fiorentina, soprattutto intorno al terzino Dodô. C'è stata infatti nelle scorse ore una richiesta di informazioni direttamente dall'Inghilterra.

Interesse dalla Premier League

Come riferito dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale il Nottingham Forest si è messo sulle tracce Dodô. Il club inglese vuole rinforzare la corsia di destra e ha avuto un primo contatto con la Fiorentina. E questa non è sarebbe l'unica squadra interessata al giocatore viola.

E in Italia…

Tra le altre c'è anche il Napoli che segue il laterale difensivo della Fiorentina che vuole rinforzare le corsie sulla retroguardia.