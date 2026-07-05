Dodô torna ad essere una priorità del Napoli: Allegri lo vuole e con la Fiorentina potrebbe aprirsi la possibilità di uno scambio
La possibilità che Khalaili approdi all'Inter non cambia i piani del Napoli, che continua a valutare diverse alternative per rinforzare le corsie esterne. Come riferito da Il Mattino tra i profili maggiormente apprezzati per la corsia destra figura il terzino Dodô della Fiorentina, un giocatore che gode della pieno apprezzamento del tecnico Massimiliano Allegri e che rappresenta una delle opzioni più gradite per la fascia.
Scambio in vista?
L'eventuale trattativa con la Fiorentina potrebbe coinvolgere anche altri nomi. Al club viola, infatti, interesserebbe Noa Lang, anche se il suo futuro sarà deciso soltanto dopo le valutazioni del nuovo staff tecnico. Allegri non sembra intenzionato a farne a meno, e soltanto successivamente l'esterno olandese potrebbe essere inserito sul mercato, aprendo così a possibili scenari tra le due società.
Gli altri profili
Oltre a Dodô, la dirigenza mantiene aperte diverse piste. Tra i calciatori monitorati ci sono anche Brooke Norton-Cuffy, che piace parecchio alla Fiorentina, e Valinčić, profili considerati ideali per completare la rosa dei partenopei.