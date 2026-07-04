Continua il casting per il sostituto di Dodô: si complica la strada per Belghali

In attesa di trovare una soluzione a Dodô, che non rinnoverà il suo contratto con i Viola e quindi sarà costretto a lasciare Firenze in estate, la Fiorentina continua a guardarsi attorno sondando i profili ritenuti più idonei all’impostazione di gioco di Fabio Grosso. E tra questi c’è un giocatore che fino a qualche giorno fa era impegnato con la sua nazionale al mondiale, ma per il quale non sarà assolutamente semplice aver la meglio.

La concorrenza non manca

Stiamo parlando del terzino destro del Verona Rafik Belghali, tra i protagonisti con la sua Algeria. Secondo quanto riportato dal Messaggero Veneto la Fiorentina dovrà vedersela con un’agguerrita concorrenza. Oltre al Bologna, del quale si era parlato nei giorni scorsi, nelle ultime ore anche l’Udinese si sarebbe interessata a lui. Secondo il quotidiano l'esterno scaligero è diventato ora uno dei principali obiettivi dei friulani.

Il Verona ha una richiesta precisa

Il Verona, forte di un contratto in scadenza nel 2029, non ha intenzione di fare sconti e valuta il cartellino non meno di 12 milioni di euro. Una cifra superiore anche alla valutazione di mercato stimata da Transfermarkt, mentre il giocatore avrebbe già manifestato la volontà di lasciare il club dopo la retrocessione in Serie