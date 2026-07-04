Sembrava ad un passo dal Catanzaro ma il suo futuro è in Serie C

C’è un allenatore, ex conoscenza della Fiorentina dei Commisso, che in attesa che inizino i grandi colpi di mercato in queste settimane sta continuando a far parlare di sè. Protagonista lo scorso anno in Serie D è finito sotto l’attenzione di tanti club, soprattutto in Serie B e Serie C, e diventando protagonista di un vero proprio caso di mercato.

Sembrava promesso al Catanzaro ma..

Stiamo parlando dell’ex collaboratore tecnico di Vincenzo Italiano Marco Turati, nell’ultima stagione tecnico del Siracusa, che nei giorni scorsi sembrava essere ad un passo dal succedere ad Alberto Aquilani sulla panchina del Catanzaro. Durante le ultime ore però c’è stata una svolta nella trattativa, con il tecnico che sembra orientato a sposare un progetto diverso da quello del club calabrese, nonostante questo gli costi la categoria. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb l'attesa è ormai agli sgoccioli: Marco Turati si prepara a iniziare ufficialmente la sua avventura sulla panchina dello Spezia.

Lo Spezia è pronto a raccoglierlo dopo l'esperienza con Italiano

Dopo l'intesa raggiunta nei giorni scorsi tra le parti, manca ormai soltanto la firma sul contratto. Il direttore sportivo Guido Angelozzi potrà così accogliere il nuovo allenatore gia all'inizio della prossima settimana, quando è prevista la sottoscrizione dell'accordo che darà il via alla nuova esperienza dell'ex tecnico del Siracusa. La definizione dell'operazione avrà inevitabilmente riflessi anche sul Catanzaro, che aveva scelto Turati come erede di Aquilani in panchina salvo poi essere costretto a cercare un nuovo allenatore dopo il dietrofront di Tutati. A questo punto, salvo ulteriori colpi di scena, dovrebbe essere Giorgio Gorgone il prescelto per raccogliere l'eredità di Alberto Aquilani sulla panchina giallorossa.