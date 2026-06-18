Per un viola che se ne va ce n'è uno che arriva: il futuro allenatore del Catanzaro è una vecchia conoscenza della Fiorentina

Il caso del Catanzaro è davvero particolare: per un ex Fiorentina che se n’è andato, ce n’è un altro che è in dirittura di arrivo. Stiamo parlando ovviamente di allenatori. Qualche settimana fa l’ormai ex tecnico giallorosso Alberto Aquilani ha dato addio al club calabrese dopo appena una stagione, trovandosi aperte le porte della Serie A e del Sassuolo. Ma già che fa sorridere è che, appunto, il suo sostituto è qualcuno che fino a qualche anno fa sedeva sulla panchina della Fiorentina, proprio come il tecnico romano.

Il sostituto di Aquilani è un ex conoscenza della Fiorentina

Secondo quanto riportato da Calciocatanzaro.i il futuro tecnico dei giallorossi sarà Marco Turati. Una scelta considerata a sorpresa, visto che l’allenatore sarebbe al suo primo anno in cadetteria. Come sottolineato dal portale Turati è atteso in città nelle prossime ore per la firma su un biennale.

Per anni è stato allo Stadio Franchi

I piu attenti non si saranno dimenticati di lui, dato che negli ultimi anni è stato piu volte “avvistato” al Franchi: Turati è infatti una vecchia conoscenza della Fiorentina. E' stato infatti collaboratore tecnico di Vincenzo Italiano tra il 2021 e il 2024, e prima anche allo Spezia, per poi intraprendere la carriera da allenatore al Siracusa. In Sicilia prima ha guidato il club alla promozione in Serie C, poi non è riuscito ad evitare l'immediata retrocessione nella stagione appena conclusa. Ora per lui l'avventura al Catanzaro.