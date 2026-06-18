Pedullà: "Paratici in contatto con la Juve per Rugani e Miretti. Kean via dalla Fiorentina solo se..."

Questo pomeriggio l’esperto di calciomercato e giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà, in video tramite i propri canali social, ha avuto modo di analizzare le parole del direttore sportivo della Fiorentina Fabio Paratici e di quelle che potrebbero essere le prime mosse del club gigliato in fase di mercato.

“I Viola non stanno monitorando soltanto Koleosho, confermato dallo stesso ds in conferenza stampa. Sono stati avviati anche dei contatti con la Juventus, ed i motivi sono due: in primis un possibile ritorno a Firenze di Rugani, e in secondo luogo capire quale possa essere il futuro di Moretti. Sul centrocampista pero è forte anche l’interesse del Bologna”.

“Kean parte solo con offerte esagerate”

Qualche parola per il centravanti viola, di cui il futuro sembra tutt’alto che chiaro: “La situazione Kean va seguita nel caso in cui qualcuno si presentasse con un'offerta proibitiva, ma la Fiorentina ha la tendenza di tenerlo e di puntarci. E Kean non ha chiesto di andar via”.

“Sta nascendo un ottimo rapporto tra Fiorentina e Parma”

Ha poi sottolineato la forte sinergia che sta nascendo tra Fiorentina e Parma: “C'è un eccellente rapporto tra Paratici e Cherubini, che hanno lavorato insieme. Ci sono dei nomi sul tavolo. Bernabè in scadenza, al Parma piace Fazzini".

“Ecco chi dovrebbe lasciare Firenze”

Ha poi concluso: "Piccoli potrebbe andar via se arrivasse un'altra punta, su Pellegrino ci sono stati tanti sondaggi, anche dalla Fiorentina che ora comunque il titolare ce l'ha con Kean. Dodo in caso di offerta da Roma o Napoli potrebbe andar via”.