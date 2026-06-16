Si rivede anche Nzola: un’altra grana per la Fiorentina? La situazione

M’Bala Nzola è reduce da un’altra annata senza grandi soddisfazioni, tra Pisa e Sassuolo. L’attaccante angolano di proprietà della Fiorentina ha rotto col Pisa, club in cui si era trasferito la scorsa estate in prestito, spostandosi al Sassuolo in inverno, senza brillare ma trovando maggiore spazio. Il classe ’96 viola ha segnato 4 gol in 31 presenze, riuscendo raramente a imporsi da titolare.

Possibile riscatto Sassuolo?

Tuttavia, nelle scorse settimane si era vociferato di un possibile riscatto da parte del Sassuolo, pronto a pagare 3.5 milioni di euro per l’attaccante africano della Fiorentina, dal quale era rimasto comunque positivamente impressionato. Di recente non si sono avute novità in tal senso, e dal primo luglio Nzola tornerebbe regolarmente ad essere un giocatore viola.

Un ingaggio pesante

Nzola ha uno stipendio considerevole, vicino al milione e mezzo di euro, anche se il suo contratto con la Fiorentina è in scadenza il 30 giugno 2027. Quel che è certo è che l’avventura del calciatore angolano in viola è finita ed il calciatore dovrà trovare una nuova destinazione, comunque sia… e su questo non sembra proprio esserci spazio di discussione.