La Fiorentina ha scelto il suo prossimo allenatore, sarà Fabio Grosso. A tal proposito, a Radio Bruno Toscana, il giornalista Nicolò Caruso (molto vicino alle vicende in casa Sassuolo) ha parlato della trattativa: “L'allenatore ha dato priorità al club viola, che gli ha esplicitamente promesso l'Europa entro tre anni. La Fiorentina dovrà pagare un indennizzo, il quale può comunque essere sopperito… con Nzola come contropartita”.

“Manca il via libera per Grosso, ma…”

Sui dettagli: “Grosso firmerà un contratto di due anni. Manca il via libera proprio per l'indennizzo, ma non è un problema: manca solo l'ufficialità. A Sassuolo è stato un biennio di rinascita, secondo me è un peccato lasciarlo andare. I neroverdi avrebbero potuto addirittura puntare alla Conference. Eredi? Potrebbero esserci Aquilani o Abate, occhio all'estero”.

“Nzola? Al Sassuolo fa comodo”

E su Nzola: “Contro Como e Milan ha giocato molto bene, in generale ha impattato discretamente con il Sassuolo. Sembra un attaccante in crescita. E Pinamonti è in uscita, quindi potrebbe assolutamente fare comodo”.