Piccinetti: "Paratici conosce Grosso, mi fido della sua scelta. Ora lasciamogli il tempo di lavorare"

L'ex calciatore e allenatore delle giovanili della Fiorentina Claudio Piccinetti ha parlato così a Lady Radio: “Paratici ha già lavorato con Grosso alla Juventus, conosce il suo profilo e questo sicuramente è un vantaggio. Abbiamo preso uno dei migliori allenatori emergenti, ci dobbiamo fidare della scelta del direttore sportivo. Era necessario rinnovare e lo abbiamo fatto, il Sassuolo comunque ha giocato bene e ha ottenuto risultati importanti negli ultimi due anni”.

“Lasciamogli il tempo di lavorare”

Poi ha aggiunto: “Grosso avrà un contratto di due anni e spero davvero che gli venga data fiducia e tempo di lavorare. Finora ha vissuto piazze tranquille, Sassuolo su tutte, ma se uno vuole fare l'allenatore è giusto che impari a fare i conti con le pressioni. Se Paratici lo ha scelto significa che sa che può gestire anche una piazza come Firenze. Ovviamente poi bisogna dare al tecnico una squadra adatta alle sue esigenze”.