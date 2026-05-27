La Gazzetta dello Sport: La Viola a Grosso, la Fiorentina riparte dal gioco

Due articoli sulla Fiorentina presenti all’interno de La Gazzetta dello Sport di oggi.

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Grande spazio e titolone per: “La Viola a Grosso”. E ancora: “Vicino un accordo per due anni. La Fiorentina riparte dal gioco”. Sommario: “Il tecnico del Sassuolo ha scelto di non restare: intesa di massima con Paratici, stipendio da oltre un milione a stagione”.

Portieri

In breve presente anche un articolo sui portieri viola: “Lezzerini rinnova Via Christensen”.