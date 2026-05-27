Il sogno accarezzato dalla Fiorentina di prendere un big prima della virata finale. I nomi trattati

Cambiare allenatore è diventato evidentemente indispensabile per la Fiorentina dopo aver vissuto una stagione nata male e finita con la salvezza (magra consolazione davvero).

Un big

E il cambiamento porterà Fabio Grosso a sedere sulla panchina viola. Però il direttore sportivo viola, Fabio Paratici, ha accarezzato per un po' il sogno di portare nella culla del Rinascimento un big, come Roberto De Zerbi, Enzo Maresca, o Andoni Iraola, adesso finito nel mirino del Milan. Questo è quello che scrive stamani La Gazzetta delo Sport.

Grosso più avanti di De Rossi

In Italia, Grosso è stato nei suoi pensieri fin dall'inizio, un passo avanti rispetto a Daniele De Rossi del Genoa.