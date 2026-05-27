Incontrarsi per dirsi addio. Ma ritrovare una squadra non sarà difficile

Oggi dovrebbe essere (condizionale d'obbligo in questi casi) il giorno dell’annunciato e atteso incontro tra la Fiorentina e Paolo Vanoli.

Saluto finale

La sostanza di questo meeting sarà una e sola: salutarsi e dirsi addio. La Fiorentina non eserciterà l'opzione a sua disposizione per prolungare l'accordo con il tecnico di Varese, nonostante sia riuscito a portare in porto una nave che era quasi affondata quando l'ha presa lui.

Trattamento migliore

Perché tenere l'allenatore sulla corda quasi fino all'ultimo momento? Ecco se c'è una pecca che possiamo trovare in questa situazione, scegliamo proprio questa. Per quello che aveva fatto in questo frangente, Vanoli meritava un altro tipo di trattamento e maggiore chiarezza nei suoi confronti.

Nuova panchina

Nonostante tutto, per lui non dovrebbe essere difficile trovare una nuova panchina in Serie A. Anzi, quanto a Firenze con la Fiorentina ha fatto guadagnare credito al tecnico che nelle prossime settimane (se non l'ha già fatto prima) si guarderà attorno per scegliere una nuova squadra.