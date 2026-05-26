Vanoli 'sbanca' nel girone di ritorno e il suo procuratore esulta: "Senza parole"

La classifica del girone di ritorno è sicuramente positiva per la Fiorentina, specialmente se comparata con quella, catastrofica, del girone d'andata.

I dati

La formazione viola ha chiuso la seconda parte della stagione al settimo posto con 29 punti conquistati. Un bel +16 rispetto all'andata e squadre come Milan e Bologna lasciate dietro.

Senza parole

Tutti dati questi che sono stati pubblicati sui social dal procuratore del tecnico viola Paolo Vanoli, vale a dire da Andrea D'Amico che ha anche aggiunto un commento breve ed eloquente: “No words (senza parole)”.

Viene dunque ancora una volta espressa la bontà del lavoro di Vanoli che ha portato la Fiorentina alla salvezza, non certo attraverso il gioco, ma con i risultati.