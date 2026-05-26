Il sogno della Fiorentina...è nel mirino del Milan, la virata del club viola. E il buon Vanoli aspetta una comunicazione

Il sogno della Fiorentina, almeno per quel che riguarda la propria panchina, si chiama Andoni Iraola, tecnico che ha condotto una stagione molto al di sopra delle aspettative con il Bournemouth in Inghilterra. Questo è quello che emerso nella giornata di ieri.

Ma Iraola è entrato nel mirino del Milan che ha deciso di fare letteralmente piazza pulita cacciando tutti, compreso il tecnico Massimiliano Allegri.

Fabio Grosso

La virata

Consci delle difficoltà che ci sono in questa pista, i dirigenti viola la loro virata l'hanno già fatta verso una direzione precisa che porta il nome di Fabio Grosso. Atteso un momento fondamentale che è il confronto tra il Sassuolo e l'allenatore che deve portare alla ‘liberazione’ dello stesso Grosso.

E c'è chi attende

Il tutto mentre il buon Vanoli attende ancora una comunicazione ufficiale da parte della Fiorentina che, in linea teorica, potrebbe esercitare per lui l'opzione di rinnovo unilaterale del contratto, valida fino al 30 maggio.