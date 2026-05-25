Fiorentina e Grosso: matrimonio vicino, ma manca un passaggio fondamentale...

La Fiorentina sembra aver rotto gli indugi ed aver deciso di fare sul serio per Fabio Grosso. L’attuale tecnico del Sassuolo piace da tempo a Fabio Paratici, che è un suo estimatore ma, in attesa di poter sferrare l’attacco decisivo, manca un passaggio fondamentale.

Un incontro decisivo

"Quante possibilità ho di continuare al Sassuolo? A giorni ci incontreremo e capiremo la cosa più giusta da fare. Con grande serenità”. Queste le parole che Grosso aveva rilasciato nel post Parma-Sassuolo, match terminato con la vittoria di misura in extremis della compagine di Cuesta.

È proprio questo il punto. Grosso ha un ottimo rapporto ed un debito di riconoscenza con Carnevali e tutta la società. Quindi, vuole prima di tutto chiarire la sua posizione all’interno del club. Lo farà nei prossimi giorni (a partire da domani ogni giorno è buono).

Fiorentina e Grosso: matrimonio in vista?

Il club viola ha individuato in Grosso un profilo adatto per il nuovo progetto e l’allenatore è lusingato dall’interesse ricevuto. Nelle prossime ore incontrerà il Sassuolo e, solo se non ci saranno intoppi nel liberarsi, potrebbe diventare davvero il nuovo tecnico della squadra viola. Cosa intendiamo per intoppi? Una richiesta di indennizzo a beneficio dei neroverdi per interrompere il rapporto tra le parti.