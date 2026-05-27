Il giornalista Benedetto Ferrara ha detto la sua su Fabio Grosso a Radio Bruno Toscana: “Prima di tutto spero che Vanoli avesse ricevuto la notizia prima che uscisse pubblicamente. Per la Fiorentina mi pare la strada più facile, Paratici lo conosce molto bene. Non è un nome che mi scalda, ma voglio essere positivo. Non commettiamo l'errore di considerare Grosso un allenatore giovane: ha già dieci anni di carriera e i numeri non sono fantastici, ma li può sempre ribaltare”.

“Spero che Grosso dia un gioco alla Fiorentina”

Poi ha aggiunto: “Grosso ha fatto bene in dimensioni non eccelse, ha anche quattro esoneri alle spalle anche se questo significa tutto e niente. Mi fa ben sperare che vada d'accordo e sia in sintonia con il direttore sportivo, spero riesca a dare un gioco ben riconoscibile alla Fiorentina. Si parla di calcio evoluto citando il Como, ma la vera novità della squadra di Fabregas non è che gioca bene, ma che è la miglior difesa del campionato. Ciò significa che giochi a calcio, attacchi, ma sai anche difenderti bene: quella è la vera sorpresa”.