Nzola e la questione in sospeso. Ecco quanto potrebbe portare nelle casse della Fiorentina

Fiorentina e Sassuolo hanno anche un'altra questione in sospeso. Una questione di nome M'Bala Nzola.

Con la squadra neroverde il centravanti, arrivato in prestito dai viola durante l'ultimo mercato invernale, sta trovando una certa continuità di impiego, anche se spesso Grosso lo ha messo a partita in corso.

Protagonista

Contro il Como, nell'ultimo turno di campionato, ha però trovato il primo gol in Emilia e ha confezionato anche un assist. Insomma è stato l'assoluto protagonista del match.

Riscatto o no?

E da qui a fine stagione il Sassuolo è chiamato a scegliere: lasciarlo tornare a Firenze o esercitare il riscatto che ha a sua disposizione? Ancora non c'è un responso preciso e queste ultime cinque gare saranno sicuramente fondamentali per il suo futuro.

Qualora il Sassuolo decidesse di tenerselo sarà chiamato a sborsare 3,5 milioni di euro per lui. Circa un quarto di quanto la Fiorentina a suo tempo lo pagò per prenderlo dallo Spezia.